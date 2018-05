Kolpingsfamilie lädt zum Feiern ein

Wolfenbüttel Die Kolpingsfamilie lädt am Samstag, 5. Mai, ab 15.30 Uhr zum Josef-Schutzfest in den Gemeindesaal der St.-Ansgar-Kirche an der Waldenburger Straße ein. Die Kolpingsfamilien gedenken bundesweit dem Heiligen Josef als ihrem Schutzpatron. Ein Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.