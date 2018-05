Senioren verreisen nach Höxter

Wolfenbüttel Die Freitags-Senioren fahren am Mittwoch, 9. Mai, nach Höxter-Ovenhausen. Abfahrt ist um 8.50 Uhr am Schmidt-Terminal in Wolfenbüttel und um 9 Uhr am Forum-Einkaufszentrum, Goslarsche Straße. Unter anderem ist eine Schifffahrt von Fürstenberg bis Beverungen geplant. Die Rückfahrt erfolgt um 16.30...