Polizei stellt Fahrraddieb

Wolfenbüttel Die Polizei hat am Mittwoch gegen 17.35 Uhr im Bereich einer Gaststätte am Landeshuter Platz einen Fahrraddieb gestellt. Ein Zeuge habe beobachtet, wie sich der Unbekannte dort an einem Damenfahrrad zu schaffen machte und offensichtlich das Schloss des Rades aufbrach. Anschließend wollte er mit dem Rad davongehen, so die Polizei.

Der Zeuge informierte die Polizei, die den mutmaßlichen 42-jährigen Fahrraddieb aus Wolfenbüttel stellte. Das silberfarbene Damenrad der Marke Curtis wurde sichergestellt. Hinweise zum Eigentümer des Rades erbittet die Polizei unter (0 53 31) 93 30.