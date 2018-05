Schüler des GiS gewinnen beim Robo-Cup

Die Acht- und Neuntklässler Daniel Gluch, Elias Heitmann, Niklas Grümpel, Ben Böttcher und Bennet Gäbel setzten sich gegen elf weitere Teams in der Kategorie Rescue Maze Entry durch, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei müsse ein Roboter-Fahrzeug selbstständig durch ein Labyrinth fahren und dabei Hindernisse überwinden und Aufgaben erfüllen.

Die AG des GIS existiert nach Schulangaben seit mehr als zehn Jahren. Seinerzeit hätten zunächst nur drei Schüler mitgemacht. Mittlerweile seien es 38 Teilnehmer und damit sei die Arbeitsgemeinschaft die zweitgrößte der Schule.

Das Team Toaster-Labyrinth, das in Magdeburg angetreten sei, habe seinen Lego-Roboter in den vergangenen Monaten offenbar so perfekt konstruiert und programmiert, dass es seine Konkurrenten weit hinter sich lassen konnte. Zum Trainieren hätten die Schüler sich mit viel Kreativität und noch mehr Klebeband eine provisorische Wettkampfbahn selbst gebaut, da ihnen keine Wettkampfbahn zur Verfügung gestanden habe. Für die noch härter umkämpfte Kategorie Rescue Line hätten sich gleich zwei Teams des GiS für die Meisterschaft qualifiziert: Aruna Angelescu und Phillipp Menkenhagen sowie Simon Dierich und Vincent Regener. Zwischenzeitlich lagen beide Teams in den Top 10. Am Ende belegten sie schließlich die Plätze 13 und 34.