Neuer Vorsitzender

Wolfenbüttel Nach neun Jahren als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Heinrichstadt-Juliusstadt-Halchter gab Jan Schröder (rechts) bei der Jahressitzung das Amt an Leon Kreinacke ab. Schröder will sich auf seinen Posten als Vorsitzender des Stadtverbandes der SPD und sein Mandat im Rat konzentrieren, heißt es in...