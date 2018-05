Museumstag auch im Museum Kanzleistraße

Wolfenbüttel Am Internationalen Museumstag am Sonntag, 13. Mai, beteiligt sich auch das Braunschweigische Landesmuseum an der Kanzleistraße. In der Archäologischen Abteilung stehen an diesem Tag bei freiem Eintritt die römische Kaiserzeit und die spektakulären Funde des römisch-germanischen Schlachtfeldes am...