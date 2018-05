Wolfenbüttel In einem Fastnachtsarchiv in Wolfenbüttel wollen Karnevalisten aus Niedersachsen künftig historische Dokumente und humorvolle Schriften sammeln. „Die ersten 32 Kartons mit Unterlagen wurden am Freitag übergeben“, sagte Gerhard Baller vom Karnevals-Verband Niedersachsen, zu dem sich mehr als 100 Vereine zusammengeschlossen haben. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder