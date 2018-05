Bei einem Brand in Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel stützte ein Fachwerkhaus teilweise ein.

Winnigstedt/Wolfenbüttel Bei einem Brand in Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel schliesst die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das Gebäude stützte teilweise ein.

Feuerwehreinsatz: Großbrand in einem Gebäude in Winnigstedt

In Winnigstedt rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag zu einem Großbrand aus. Ein Fachwerkhaus in der Schöppenstedter Straße brannte.

Verletzt wurde niemand, das Gebäude war unbewohnt. Die Polizei ermittelt die Ursache. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen. Das Gebäude stürzte durch den Brand teilweise an, befand sich aber schon vor dem Brand in einem abbruchreifen Zustand. Für die Brandbekämpfung über ein Wenderohr der Drehleiter hatte die Feuerwehr Verstärkung nachgefordert.

Eine Brandbekämpfung im Innenangriff war infolge Einsturzgefahr nicht mehr möglich. Zum Löschen nutzte die Feuerwehr aus einem Hydrant und aus einem etwa 300m entfernten Bach. Nach rund 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten fanden über die ganze Nacht statt. .Schöppenstedt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Winnigstedt, Schöppenstedt, Watzum, Uehrde, Roklum, Semmenstedt, Hedeper, Wetzleben sowie die Einsatzgruppe des DRK und die Polizei. red