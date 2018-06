Unbekannte werfen Dixi-Klo in Wolfenbütteler Stadtgraben

Am späten Freitagabend haben zwei Täter am Harztorwall in Wolfenbüttel Dixi-Klo und ein Absperrschild in den Stadtgraben geworfen. Das berichtet die Polizei am Samstag. Zeugenbeobachteten, wie die beiden zuvor auf einer Parkbank saßen und sich anschließend an dem mobilen Klohäuschen vergingen.

Mit zwei Booten rückte die Feuerwehr an, um die Gegenstände zu bergen. Das Problem: Das Dixi-Klo überstand den Sturz nicht schadlos. Die Sanitärflüssigekeit trat aus - samt der darin enthaltenen Hinterlassenschaften. Neben der Sachbeschädigung leitete die Polizei deshalb auch Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung ein.

Von den Tätern war zunächst keine Spur. Wie die Polizei aber weiter mitteilt, hat sie aber gute Hinweise auf die Täter, die neben dem Strafverfahren auch die erheblichen Kosten der Bergung und des Schadenersatzes zu tragen haben.