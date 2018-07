Wolfenbüttel In der Lessingstraße war ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten sind abgeschlossen.

Erneuter Brand in Wolfenbüttel: Feuer in der Lessingstraße

Die Feuerwehr Wolfenbüttel wurde um 9:11 Uhr zu einem Brand in der Lessinsgstraße alarmiert. Es brannte im Bereich des Meesche Stadions, so Tobias Stein, Sprecher der Stadtfeuerwehr. Dort stand ein abgestellter Müllcontainer in Flammen. Das Feuer griff auf die Fassade über. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte auch das Hausinnere. red

Dieser Artikel wird aktualisiert.