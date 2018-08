Polizeiauto an Unfall in Wolfenbüttel beteiligt

Bei einem Verkehrsunfall am Grünen Platz in Wolfenbüttel ist am Montagabend ein Polizeiauto mit einem schwarzen Mazda zusammengestoßen. Wie Polizeisprecher Frank Oppermann mitteilt, war der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall mit Blaulicht und Martinshorn. Nach ersten Erkenntnissen...