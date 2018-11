Zum Vorlesetag kommt Nikola Huppertz in die Stadtbücherei

Die Lust am Lesen früh wecken will der Freundeskreis der Wolfenbütteler Stadtbücherei. Die Literaturfreunde machen dafür wieder beim bundesweiten Vorlesetag mit. Sie haben die Autorin Nikola Huppertz zu einer Lesung eingeladen. Die Schriftstellerin, die in Hannover lebt, wird am Montag, 19. November ab 15.30 Ur im Lesecafé der Wolfenbütteler Stadtbücherei aus ihrem Buch „Meine Oma, die Wörter und ich“ lesen. Streng genommen ist der...