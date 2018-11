Islamwissenschaftlerin: „Es geht um ein Sowohl-Als-Auch“

Begonnen hatte alles mit einem Urlaub im Sultanat Oman. Danach wollte die gebürtige Bayerin unbedingt Arabisch lernen. Sie versuchte es im Selbststudium, gab aber nach der zweiten Lektion auf. Da sie kein reines Sprachstudium anstrebte, entschied sie sich für Islamwissenschaften und Soziologie – zunächst in Erlangen, später in Kairo und an der Freien Universität Berlin. Nach dem Studium ging sie mit einem Stipendium des Deutschen...