Sickter Grüne: Leichenhallen sind überflüssig

Die Grünen in der Samtgemeinde Sickte sind der Ansicht, dass Leichenhallen auf Friedhöfen wie zum Beispiel in Gilzum und Hachum nicht mehr erforderlich sind. Deshalb wandten sie sich an die Verwaltung der Samtgemeinde Sickte, die nun prüfen soll, ob diese Leichenhallen abgerissen werden können. Die...