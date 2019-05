Ruhender Pol in der Wegwarte: Pächterin Christina Goedeke mit ihren Söhnen Hans (links) und Moritz.

Lucklum. Ein letztes Mal hatten Christina und Wolfgang Goedeke zum Tanz in den Mai in die Wegwarte Lucklum eingeladen. Ihr Pachtvertrag läuft aus.

Tanz in den Mai: in Lucklum mit Wehmutsschleier

Vor der Gaststätte, Disko und Konzertbühne sitzen wenige Gäste entspannt in der Abendsonne – so wie Hans-Joachim Sitzler. Er ist aus Braunschweig nach Lucklum gekommen. Fast schon Ehrensache ist für ihn dieser Termin. Und dennoch hängt ein Wehmutsschleier über der Szenerie. Die Verwaltung des Rittergut hat den Pachtvertrag mit den Goedekes nicht verlängert.

Sitzler kennt das Gefühl. Früher kam er extra aus Berlin ins alte „Schlucklum“. Das ist Geschichte. „Aber“, sagt er, „die Wegwarte hat an diese Tradition angeknüpft.“ Helga Dressler, seine Begleitung, nickt: „Hier fühlt man sich als reiferer Mensch wunderbar aufgehoben. Tolle Musik aus unserer Jugend. Nette Atmosphäre. Man kommt schnell ins Gespräch.“ So etwas gebe es in der Region kaum noch. Inzwischen wuselt das Personal um die Tische. Student Dennis Dobrig sortiert Getränke. „Schade“, sagt er. „dass es nicht weitergeht. Ist wie eine Familie, die auseinandergerissen wird.“

Der Parkplatz ist inzwischen voll besetzt. Drinnen wird noch gearbeitet. Inga und Alexander Rathsmann haben sich schon mal zwei Bierchen geholt. Sie sind Lucklumer. Gelegenheitsbesucher der Wegwarte. Und doch stimmt sie das Ende traurig. „Gerade, weil die Wegwarte so eng mit Dorf und Region verbunden war.“ Die Gäste seien miteinander älter geworden. „Und“, ergänzt Inga, „hier haben sich Generationen gemischt. Alte und Jüngere zusammen.“ Nun wurde in der Wegwarte zum letzten Mal in gewohnter Form in den Mai getanzt.

Wolfgang „Lucius“ Goedeke macht sich drinnen am Regiepult zu schaffen. Er ist der allseits beliebte DJ. Inzwischen ist im großen Saal kaum noch ein Platz frei. Viele Leute stehen. Man plaudert. Viele kennen sich. Das Ehepaar Monika und Arnold Appel ist aus Weddel herübergekommen. Beide haben Siegrid Dietze aus Lehre von der Wegwarte vorgeschwärmt. Sie ist zum ersten Mal dabei. Bei einem Ausflug nach Bad Harzburg haben die Appels von der Wegwarte gehört. Seitdem sind sie Stammgäste. „Wir fühlen uns hier so wohl. Musik aus unserer Jugendzeit. Gleichgesinnte“, sagt Arnold Appel. Man komme in Bewegung und habe Spaß, ergänzt seine Frau.

Draußen ist es dunkel geworden. Man steht dicht gedrängt. Spots setzen Lichtakzente. Wolfgang Goedeke hat die Regie übernommen. It’s Disco-Time. Hip Hop, Reggae, Soul, Rock, Funk. Nichts von betulicher Tanzerei. Auf den ersten Blick wie in der Großstadt. Genau so eng. Genau so locker. Doch irgendwie anders. Intimer. Überraschend: viele jüngere Leute. Tatsächlich, die Generationen mischen sich. Wo gibt’s das noch?

„Das ist unser Lebensgefühl“, sagt Christina „Rio“ Goedeke. „Unsere Existenz. Das geht jetzt zu Ende.“ Nein, traurig sei sie nicht. Nur enttäuscht über die Entscheidung des Eigentümers. Man müsse nach vorne schauen. Dann holt sie ihre Söhne Hans und Moritz und lächelt in die Kamera. Wie’s in ihr aussieht? Das geht niemanden etwas an.