Ferien und Adrenalin – das bietet Wolfenbüttel

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Die einen lieben es, am Strand zu liegen, die anderen bevorzugen Action, Spaß und Adrenalin. Dafür brauchen sie auch gar nicht weit zu reisen, denn: Mit dem Hubschrauber können sie auch in Wolfenbüttel fliegen. Hier können sie Reptilien streicheln oder Lasertag spielen. Hoch in die Lüfte Bis zu 500 Meter über der Wolfenbütteler Innenstadt können Actionfans mit dem Hubschrauberunternehmen Primary-Copter aus...