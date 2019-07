Thomas Mertens will Bürgermeister in Elm-Asse werden

Immobilienfachmann Thomas Mertens will auf den Bürgermeisterstuhl der Samtgemeinde Elm-Asse. Der 54-jährige Unternehmer tritt bei der Wahl am 15. September gegen Dirk Neumann und Michael Waßmann an. Mertens betreibt gemeinsam mit seiner Partnerin Elke Köchy in Ampleben das Unternehmen...