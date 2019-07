Dieter Potthoff stellt bei Schmidt in Wolfenbüttel aus

Dieter Potthoff eröffnet am Freitag, 26. Juli, seine zweite Ausstellung im Schmidt-Terminal an der Halchterschen Straße 33 in Wolfenbüttel. Es ist ihm eine Herzensangelegenheit, die Schönheit der Welt in zahlreichen Landschafts- und Tiermotiven und in allen Jahreszeiten darzustellen. In strahlenden Leuchtfarben zeigt der Künstler die Schönheit der Natur, so wie man sie noch heute sehen kann, heißt es in der Einladung.

Der Erhalt dieser Vielfalt ist ihm wichtig – und dies drückt er in seinen Kunstwerken aus, da er befürchtet dass es die Erde in seiner Artenvielfalt bald so nicht mehr geben wird, heißt es weiter.

Gedanklich ist Potthoff sogar schon bei seiner nächsten Ausstellung: „Solange sie noch leben – Die letzten Urvölker unserer Erde“, die für 2021 vorgesehen ist. Und auch eine darauffolgende Ausstellung 2023 ist geplant mit der Überschrift „Der Garten Eden darf nicht sterben“. Potthoff wird während der Vernissage zum Kennenlernen und zu Gesprächen zur Verfügung stehen.

Die Eröffnung beginnt um 18 Uhr. Die Ausstellung kann bis zum

26. August besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.