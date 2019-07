ADFC sieht viel Radlerfreundliches in Wolfenbüttels Kernstadt

In der Stobenstraße funktioniert es. Autofahrer und Radfahrer begegnen sich in der geöffneten Einbahnstraße.

Als fahrradfreundliche Kommune ist Wolfenbüttel zertifiziert. Der ADFC lobt vor allem die Situation in der Innenstadt. Deutlich schlechter sei es um den Wege für Radler in die Innenstadt bestellt. Und auch bei den Fahrradabstellanlagen bestehe Nachbesserungsbedarf.

„Die Kernstadt ist okay“, sagt Thilo Neumann, Kreisvorsitzender des ADFC. Dort gebe es für Radler ein Wegenetz, das größtenteils funktioniere (siehe Grafik). Grundlage dafür seien viele Einbahnstraßen, die für Radfahrer in beide Richtungen geöffnet seien. „Wir können uns dabei auch selbst loben“, meint der Interessenvertreter schmunzelnd. Der ADFC habe die meisten dieser Öffnungen angeregt. Wichtig seien sie allemal. Und wenn Radler und Autofahrer gegenseitig Rücksicht nähmen, dürfte es auch keine Überraschungen geben. Neumann: „In Wolfenbüttel weiß jeder Autofahrer, dass er in jeder Einbahnstraße mit Radfahrern rechnen muss.“

Die Verwaltung betont, sie habe die Möglichkeiten ausgeschöpft. Laut Ordnungsamt gab die Stadt bereits 42 von rund 80 Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung frei. Weitere Öffnungen seien derzeit nicht geplant und auch nicht möglich. Voraussetzung für eine Öffnung sei, dass die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 30 Kilometer pro Stunde betrage, die Straße übersichtlich und breit genug sei.

Ein wenig Kritik übt der ADFC auch in der Kernstadt. An der Mühlenstraße beispielsweise dürfe man mit dem Rad nicht bis zu den Fahrradständern fahren. Die letzen Meter müsse man schieben. Das sei schwer nachvollziehbar, meint Neumann. Und auch der Weg hinüber zum Stadtmarkt sollte für Fahrradfahrer freigegeben werden. Vorstellbar sei eine Art markierter Furt auf der Radler die Fußgängerzone queren.

Stadtsprecher Thorsten Raedlein winkt auf Anfrage hin aber ab: In diesem Bereich sollen die Fußgänger Vorrang haben. Es gebe ohnehin oft Beschwerden über Radler, die in der Fußgängerzone nicht bereit seien, abzusteigen: „Man muss alle Interessen unter einen Hut bringen.“

Verbesserungswürdig sind laus sicht des ADFC auch die Zeiten, in denen die Fußgängerzone zum Radfahren freigegeben sei. Erlaubt ist das zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr. „Bis 9.30 Uhr könnte man das ausweiten. Vorher öffnen die Geschäfte nicht“, meint Neumann. „Nach 8.30 Uhr beginnt der Lieferverkehr, Fußgänger und Schülergruppen sind bereits unterwegs“, hält Raedlein dagegen. Wenn der ADFC andere Zeiten wolle, solle er das beantragen.

Mehr Nachbesserungsbedarf sieht der ADFC bei den Fahrradabstellanlagen. Eine Untersuchung habe klare Defizite gezeigt und Verbesserungen empfohlen. Die Verwaltung betont, dass sie an dem Thema arbeite. Am Bahnhof soll im nächsten Jahr ein Fahrradparkhaus gebaut werden. Eine Doppelstock-Parkanlage sei noch für dieses Jahr vorgesehen. Dem ADFC ist das allerdings nicht genug. Neumann verweist auf die Untersuchung, die ein überdachtes Fahrradparkhaus auch an der Okerstraße empfehle. Außerdem gebe es auch am Stadtmarkt und an der Mühlenstraße Nachholbedarf. Positiv sei, dass die Stadt das Thema offenbar auf dem Radar habe und auch bei Projekten wie der Umgestaltung der Meesche Fahrradbügel aufstelle.