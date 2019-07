Angriff auf Feuerwehrmann: Das Wolfenbütteler Gericht verhandelt

Bei einem Einsatz in der Wolfenbütteler Innenstadt soll ein Autofahrer einen Feuerwehrmann angegriffen haben. Der Angreifer soll dem ehrenamtlichen Helfer über einen Fuß gefahren sein. Nur eine Stahlkappe im Stiefel habe eine Verletzung verhindert. So lauten die Vorwürfe. Der Fall wird am Donnerstag ab 10.30 Uhr vor dem Wolfenbütteler Amtsgericht verhandelt. Vier Zeugen sind geladen.

Die Feuerwehr war damals im Einsatz, weil es in einem Haus an der Krummen Straße brannte. Die Rettungskräfte hatten wegen des Einsatzes einige Straßen abgesperrt. Unter anderem war die Zufahrt von der Bahnhofstraße auf den Harztorplatz nicht möglich. Ein Autofahrer soll die Absperrung aber offenbar ignoriert haben. Im Schritttempo soll er auf einen Feuerwehrmann zugefahren sein. Schließlich sei er dem Mann mit einem Rad über den Fuß gerollt.

(Weiterer Bericht folgt.)