Hitze setzt den Buchen im Landkreis Wolfenbüttel massiv zu

Im Landkreis Wolfenbüttel schwitzen derzeit nicht nur die Menschen, sondern auch die Bäume. Die Gluthitze setzt besonders die Buchen in unserer Region unter Stress – vor allem weil die Bäume die Trockenheit des vergangenen Jahres noch nicht kompensiert haben. Auch 2019 hat es nicht genug geregnet. Die Bäume stehen mit den Wurzeln quasi im Trockenen. „Die Buchen leiden sehr. Viele sterben ab. Das ist auch in unserem Landkreis ein massives Problem. Es ist ziemlich extrem, so was haben wir hier noch nicht erlebt“, berichtet Andreas Möhring, Betriebsdezernent bei den Niedersächsischen Landesforsten.

Das Forstamt Wolfenbüttel ist im Wesentlichen ein „Laubholz-Forstamt“. Hier kommen vor allem Eichen (29 Prozent) und Buchen (21 Prozent) vor. Das Forstamt Wolfenbüttel bewirtschaftet insgesamt rund 16.000 Hektar Landeswald in Südostniedersachsen und betreut weitere 10.000 Hektar Wald anderer Eigentümer.

Der Dürrestress ist den Bäumen regelrecht anzusehen. Die erwachsenen Buchen treiben nicht mehr aus. Sie tragen weniger Blätter, die vorhandenen welken und die Krone fällt nicht so üppig aus. „Zudem tritt dunkler Baumsaft aus, sogenannter Schleimfluss“, sagt Möhring. Sorgen macht sich der Wald-Experte auch um die Kulturen, die jungen Bäume, die zwischen anderthalb und fünf Jahren alt sind. Von hohen Investitionen, spricht Möhring, die gefährdet seien. Unternehmen könne man derweil nichts. „Wir können nur zugucken. Es ist nicht möglich, den Wald zu gießen“, sagt Möhring, „wir können nicht einfach mit einem 10.000-Liter-Fass durch den Wald fahren.“ Die Fläche sei zu groß, zu unwegsam. „Und ein Bewässerungssystem haben wir nicht. Das haben wir bislang nie gebraucht.“

Wie groß der Schaden wirklich ist, stehe noch nicht fest. „Wir können nicht absehen, wie viele Bäume noch absterben. Das hängt auch von den Niederschlägen ab.“ Kurzfristig ist allerdings nicht mit Regen zu rechnen. Die Gluthitze findet am Donnerstag einen neuen Höhepunkt. Wie sieht es mit der Waldbrandgefahr aus? „Die Gefahr ist derzeit überschaubar“, erklärt Möhring, der auch als Stellvertretender Kreiswaldbrand-Beauftragter fungiert. Das Risiko sei nicht deutlich erhöht. Grund dafür sind unter anderem die zahlreichen Laubbäume, die im Landkreis Wolfenbüttel wachsen. Denn Nadelwälder sind etwas trockener als Laubwälder. Der Anteil an Fichten ist im Baumbestand des Forstamtes Wolfenbüttel beispielsweise eher klein. Nach Angaben des Forstamtes aus dem Jahr 2011 sind 5 Prozent des Baumbestandes Fichten, 6 Prozent Lärchen und 20 Prozent Kiefern.

Im vergangenen Jahr sei die Lage in puncto Waldbrandgefahr deutlich angespannter gewesen. 2018 war der Oberboden komplett ausgetrocknet – bis in 1,80 Meter Tiefe. Der Wald-Experte sagt, dass derzeit die oberen 25 Zentimeter durchfeuchtet seien. „Mit großflächigen Waldbränden wie in Brandenburg ist hier nicht zu rechnen“, sagt Möhring. Eher greifen kleine Brände vom Feld oder Rastplätzen auf den Wald über.

Bislang habe es aber keine Vegetationsbrände gegeben, berichtet Kreisbrandmeister Tobias Thurau. „Die Brandgefahr ist aber hoch. Der Gefahrenindex ist kritisch“, sagt Thurau.