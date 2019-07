Wolfenbüttel – Falsche Polizisten erbeuten Geld

Bei Anruf Panik: Falsche Polizisten versetzen am Telefon gezielt Senioren mit Horrorgeschichten über angebliche Verbrecher in ihrer Umgebung in Angst und Schrecken.

Die Polizei warnt vor falschen Polizisten. Hintergrund: Ein 82-Jähriger aus Wolfenbüttel wurde Opfer eines Trickbetruges. Die falschen Beamten hatten zunächst am Telefon behauptet, sein Eigentum sei durch in seiner Wohngegend agierende Täter in Gefahr, und ihn überzeugt, Geld von seiner Bank abzuheben. Dies habe er dann am nächsten Tag zu „Prüfzwecken“ einem vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Erst am Mittwoch hatte die Polizei vor falschen Entrümplern gewarnt.

Tipps der Polizei

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, etwa Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Nennen Sie am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte.