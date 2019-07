stars@ndr2: Bis zu 35.000 Besucher in Wolfenbüttel erwartet

Umsonst und draußen war das Motto für den Musikteil des Wolfenbütteler Kultursommers. So könnte auch das eintägige Festival am 10. August auf dem Campusgelände der Ostfalia am Exer überschrieben werden. Stars@ndr2 ist mittlerweile zum vierten Mal in der Stadt und so routiniert gehen auch Stadt und Sicherheitsbehörden mit dem Musikfestival mittlerweile um. „Wir erwarten zwischen 30.000 und 35.000 Besucher“, sagt Wolfenbüttels...