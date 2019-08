Wolfenbüttler Polizei sucht nach Werkzeugdieb

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr zwei Koffer aus dem Laderaum eines an der Lindener Straße abgestellten VW Transporters gestohlen. Laut der Polizei befanden sich ein Schnellbauschrauber und ein Akkuschrauber in den Koffern. Der Wert: zirka 700 Euro. In diesem Zusammenhang werden Hinweise zu einem grauen/silbernen Seat Alhambra mit BS Kennzeichen gesucht. Aus diesem Fahrzeug soll ein Mann ausgestiegen sein, die Tat begangen und dann in Richtung Halberstädter Straße davongefahren sein. Beschreibung des mutmaßlichen Täters: zirka 40 Jahre alt,180 Zentimeter groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle kurze Haare mit Halbglatze, bekleidet mit Jeans, schwarzen Sneakern und grauem T-Shirt. Hinweise: (05331) 9330.

