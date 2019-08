Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag beim Abbiegen eine 62-jährige Radfahrerin übersehen – durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann in der Straße Im Kalten Tale nach links auf ein Grundstück abzubiegen, als es zum Unfall kam. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder