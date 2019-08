Am Herzogtore ereignete sich in einem Geschäft ein Raubüberfall.

Maskierter Täter raubt Geschäft in Wolfenbüttel am Tag aus

Ein maskierter, bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Geschäft in der Straße Am Herzogtore ausgeraubt. Der Unbekannte forderte den 67-jährigen Geschäftsinhaber, der sich mit einem Kunden im Geschäft befand, unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, ihm das vorhandene Bargeld auszuhändigen. Das berichtet die Polizei.

Am Herzotore befindet sich auch die Volksbank Wolfenbüttel. Laut Polizei gibt es keine Aufnahmen Überwachungskameras. Foto: Maria Osburg

Offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er dem Inhaber auf den Kopf und verletzte ihn hierbei leicht, heißt es in einer Meldung. Nachdem ihm Bargeld ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Neue Straße. „Ob er dort in ein Auto gestiegen ist, können wir derzeit nicht sagen. Die Stadt sei vollgewesen“, sagt Lars Skiebe, Polizei Wolfenbüttel.

Zur Höhe der Beute kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief negativ. Das Opfer musste vom Rettungsdienst behandelt werden. „Um welches Geschäft es sich handelt, wollen wir nicht sagen“, sagt der Polizeisprecher.

Beschreibung des Täters: männlich, zirka 175 cm groß, dunkel gekleidet, auffallend schlechte dunkle Schuhe, trug während der Tatausführung ein schwarz/graues Tuch vor dem Gesicht. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise: (05331) 9330.