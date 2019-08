Porträt eines Wolfenbütteler Oldtimer-Freundes

Eckhard Häring hat sich mit seinem Mercedes Cabriolet aus den 60ern einen Jugendtraum erfüllt. Wir besuchen ihn in seiner Oldtimer-Scheune und sprechen mit ihm über seine Leidenschaft und seine Fahrzeuge. „Als ich 18 war, stand ich in Gifhorn an der Tankstelle und sah dort ein DB 220SE Cabriolet“,...