Mal nicht mit dem Handy rumdaddeln, sondern die Nase in ein Buch stecken und auch noch Freude daran haben. So soll es Kindern bei der Aktion „Ich lese für dich!“ in der Stadtbücherei ergehen, die am Samstag in einer Woche dort stattfindet. Die Kinder dürfen ihr Lieblingsbuch mitbringen. Klasse!...