Unbekannte entsorgen Asbestplatten bei der L635 nahe Cremlingen

Die Polizei hat am Samstag um 10.30 Uhr einen Hinweis erhalten, dass Unbekannte an einem Feldweg an der Landesstraße 635 aus Hodorf kommend hinter dem Sandbach eine größere Menge Müll illegal entsorgt hätten. Vor Ort fand die Polizei nach eigenen Angaben schwarze, möglicherweise asbesthaltige Platten. Sie sucht Hinweise: 05331 / 933-0.