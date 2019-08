Großer Laden für junge Mode zieht ins Löwentor ein

Street One, Forever 21 oder New Yorker? Das Rätselraten um den neuen Mieter im Wolfenbütteler Einkaufszentrum Löwentor ist eröffnet. Projektleiter Benedikt Schmidt-Waechter von der Unternehmensgruppe Iandus verriet am Wochenende bei einer Baustellen-Führung für Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltung nur so viel: „Wir haben einen Young-Fashion-Anbieter gewinnen können.“

Die Verhandlungen seien lang und sehr intensiv gewesen. 14.000 Quadratmeter soll der Mieter aus dem Junge-Mode-Segment im zweiten Obergeschoss bespielen. Das entspricht der Ladengröße von Woolworth. Über Rolltreppen gelangen die Kunden von der Löwenstraße in das Geschäft. Eigentlich war diese Fläche für ein Fitnessstudio vorgesehen. Aber Schmidt-Waechter ist überzeugt: „Eine Handelsnutzung ist besser als eine Freizeitnutzung.“ Dieses Geschäft werde Frequenz bringen und Wirkung auf die ganze Innenstadt haben. Den Namen dürfe der Projektleiter aber noch nicht nennen.

Großteil des Einkaufszentrums vermietet

Über 80 Prozent des neuen Einkaufszentrums seien mittlerweile vermietet. „Wir sind gut vorangekommen“, führte Schmidt-Waechter aus. Trotzdem könne es sein, dass man mit Leerständen starte. 600 Quadratmeter seien beispielsweise für Büros oder Arztpraxen noch frei. Die Eröffnung ist weiterhin für Herbst geplant. „Ich kann Ihnen keinen Termin öffentlich nennen, weil die Abstimmung mit den Mietern noch aussteht.“ Er versprach allerdings, dass die Eröffnung nicht in den Ferien liegen werde.

Übergabe des Ladens an dm Ende August

Die Drogeriekette dm wird das angemietete Geschäft im Löwentor bereits am 30. August übernehmen. dm

Noch ist die Aussicht von der zweiten Etage des Restaurants „Zum Glück“ auf den neuen Schlossplatz durch ein Baugerüst verstellt. Foto: Maria Osburg

selbst wird die Lüftung installieren, die Decke herrichten und sich um die Beleuchtung kümmern.

Woolworth ist bereits involviert, berichtet Schmidt-Waechter. 14.000 Quadratmeter auf zwei Geschossen wird das Aktionskaufhaus einrichten. In sechs Wochen soll die Decke eingebaut werden. Am 30. September wird der Laden an Woolworth übergeben.

Kein Durchgang vom Park- ins Kaufhaus

Die Geschäfte können die Kunden von der Straße aus betreten. „Die Läden werden zur Stadt geöffnet“, erklärte der Bauleiter, „eine Mall würde nur funktionieren, wenn man an zwei Seiten ein Ziel hat.“ Zudem sei die Grundfläche zu klein.

Vom Parkhaus soll es keinen Innendurchgang ins Kaufhaus geben. „Wir wollten die Leute auf die Straße kriegen“, sagte Schmidt-Waechter. Vom Parkhaus aus sollen die Menschen an allen Schaufenstern vorbeigehen. „Sonst wäre der Impuls für die Stadt geringer“, erklärt Schmidt-Waechter die Beweggründe.

Derzeit werden im alten Parkhaus die massiven Betonschäden behoben. Die Stellplätze werden vergrößert. Auch im dritten Obergeschoss zwischen den Büros der Abteilungen Wirtschaftsförderung und Tourismus der Stadt und den Landkreis-Büros soll es Parkflächen geben.

Wer vom Parkhaus Richtung Woolworth geht, wird auch an der neuen Gastronomie „Zum Glück“ vorbeikommen. 705 Quadratmeter stehen für das Restaurant zur Verfügung. Im ersten und zweiten Geschoss gibt es jeweils 100 Sitzplätze. Auf dem Freisitz können 130 Personen Platz nehmen.