Forstamt Wolfenbüttel: Brennholz ist Beitrag zum Klimaschutz

Dann steht der Bevölkerung in der Region um Braunschweig wieder Brennholz aus den nachhaltig bewirtschaften heimischen Wäldern zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Brennholz aus den Niedersächsischen Landesforsten erwächst gewissermaßen direkt vor der Haustür und ist daher auf kurzen Wegen in die Haushalte zu transportieren. Dies verstärke seine gute Ökobilanz nochmals. Mit Holz als natürlicher und nachhaltiger Energiequelle aus dem Wald könne jeder seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, so die Behörde.

Andreas Möhring, als Betriebsdezernent mit dem Holzverkauf im Forstamt Wolfenbüttel betraut: „Neben dem klassischen Buchenholz bieten wir in diesem Jahr auch verstärkt Brennholz von Eiche, Esche und Ahorn an. Auch diese Laubhölzer besitzen gute Heizwerte und Verbrennungseigenschaften. Neben dem Laubholz bietet das Forstamt natürlich auch Nadelhölzer mit einem fast genauso guten Heizwert an. Das Brennholz wird direkt am Waldweg gelagert und verkauft“.

Im Forstamt Wolfenbüttel werde bereits in Kürze mit der Holzernte im Laubholz begonnen. Brennholz falle bei diesen Arbeiten als natürliches Nebenprodukt an. Im Regelfall werde Kronen- und Stammholz verwendet, das für andere Zwecke nicht geeignet sei. „Nach dem heißen und trockenen Sommer steht der nächste Winter bereits vor der Tür, daher sollten sich Brennholzinteressenten möglichst früh an den Förster ihres Vertrauens wenden und die benötigte Holzmenge bestellen“, wird Möhring weiter zitiert.

Brennholz sei als natürliche und nachhaltige Energiequelle klimaneutral. Es setze beim Heizen nur so viel Kohlenstoffdioxid frei, wie es während der Wachstumsphase des Baumes aufgenommen habe. Mit einem Kubikmeter Holz lassen sich laut Forstamt gut 210 Liter Heizöl ersetzen.

Unter www.landesforsten.de/forstaemter/wolfenbuettel finden Interessenten die jeweiligen Ansprechpartner.