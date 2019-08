Wahl Elm-Asse: Michael Waßmann kandidiert für die SPD

Michael Waßmann ist seit 2016 Bürgermeister in Winnigstedt.

Michael Waßmann ist 52 Jahre alt und lebt in Winnigstedt. Der Sozialdemokrat ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Waßmann arbeitet bei der Samtgemeinde Sickte. Dort vertritt er die Samtgemeindebürgermeisterin und leitet das Bau- und das Ordnungsamt. Seit 2018 gehört er dem Rat der Samtgemeinde Elm-Asse an.

Vervollständigen Sie bitte die folgenden Sätze:

Wenn ich für einen Tag politisch freie Hand hätte, würde ich für die Samtgemeinde Elm-Asse...

… eine zielgerichtete und nachhaltige Infrastrukturförderung entscheiden, die aus den vorhandenen Schwächen und den Stärken eine optimistisch voranschreitende Region schmiedet.

Im Jahr 2030 zeichnet sich die Samtgemeinde Elm-Asse aus durch...

… ihre Familienfreundlichkeit, die sie ob der zudem niedrigen Grundstückspreise zu einer attraktiven Wohnregion zwischen den umliegenden Ober- und Mittelzentren macht.

Im Jahr 2030 hat die Samtgemeinde Elm-Asse die größten Probleme mit...

den Folgen des Klimawandels, die für unsere örtliche Gemeinschaft nur wenig beeinflussbar sind.

Die Bürger könnte man besser in politische Entscheidungen einbinden, indem...

…die Verwaltung und die Bürgermeister sie gut informieren, über die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ins Bild setzen und ihnen damit eine gleiche Augenhöhe ermöglichen.

Mein größter politischer Erfolg war...

...der Schutz unserer dörflichen Grundschule vor der Schließung, die Sicherung ihres Bestandes.

Meine Fehlentscheidung, die mich am meisten ärgert...

...ist weggewischt durch die vielen wunderbaren Erfahrungen, die ich in meiner zweiten Berufswahl, in der Kommunalverwaltung gesammelt habe.

Facebook und andere soziale Medien sind für mich...

…anlassbezogen nützliche Instrumente, aber kein Ersatz für das persönliche Gespräch.

Was ich schon immer einmal machen wollte...

...das wäre eine lange Reise auf einem Segelschiff über einen Ozean.

Mein politisches Vorbild...

...ist vor allem Hermann Scheer wegen seines frühen und unermüdlichen Einsatzes zugunsten erneuerbarer Energien.

In einem Satz. Bitte antworten Sie auf diese Fragen:

Sollte Fliegen teurer werden?

Als von den Klimafolgen her schädlichste Form des Reisens muss Fliegen deutlich teurer werden, damit die Nutzung von Flugzeugen zurückgeht.

Brauchen wir eine Frauenquote?

Eine Frauenquote würde ich mögen in Form kreativer Arbeitszeitmodelle, die der Familiendiskriminierung ein Ende setzen; Quotenfrauen gäbe es dann nicht.

Wie kann man Menschen für Kommunalpolitik begeistern?

Indem man sie betroffen macht und politische Willensbildungsprozesse so transparent wie möglich gestaltet.

Zur Person

Ehrenämter...

Neben dem ehrenamtlichen Bürgermeisteramt bleibt nicht mehr so viel Zeit, jedoch bin ich der Feuerwehr, der ich mit kurzen Unterbrechungen seit 1985 angehöre, treu geblieben. Die Tätigkeit dort im Kommando als Schriftführer habe ich jedoch abgegeben, ebenso den Vorsitz des Schulfördervereins. Ihm gehöre ich jedoch weiter an, wie auch dem Kulturring (stellv. Vorsitz), dem Kirchbauverein und dem Sportverein.

Hobbys...

...erfreuen oft das innere Kind. Und das hat es in meinem Fall mit den Elementen. Ich tue gerne Dinge mit Feuer, zum Beispiel Brotbacken im selbstgebauten Steinbackofen. Mit dem Kanu bin ich gerne auf und im Tauchanzug gelegentlich unter dem Wasser. Ansonsten halte ich meine Nase gerne in den frischen Wind, falls ich sie nicht in Bücher und anderen Lesestoff stecke. Ich bin vielseitig interessiert; das gilt auch und gerade für Musik.