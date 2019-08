Dirk Neumann ist in der Samtgemeinde-Verwaltung tätig.

Wahl Elm-Asse: Dirk Neumann tritt als Einzelbewerber an

Dirk Neumann ist 54 Jahre alt und wohnt in Remlingen. Er tritt bei der Wahl als Einzelbewerber an. Neumann ist verheiratet und Vater von zwei 23-jährigen Töchtern. Er ist derzeit als Leiter des Fachbereiches Allgemeine Verwaltung in der Samtgemeinde Elm-Asse tätig. Politische Ämter bekleidete er bislang nicht.

Vervollständigen Sie bitte die folgenden Sätze:

Wenn ich für einen Tag politisch freie Hand hätte, würde ich für die Samtgemeinde Elm-Asse entscheiden...

...jede Kindergartengruppe mit einer dritten Fachkraft zu besetzen.

Im Jahr 2030 zeichnet sich die Samtgemeinde Elm-Asse aus durch...

...eine stabilisierte Finanzlage.

Im Jahr 2030 hat die Samtgemeinde Elm-Asse die größten Probleme mit...

...einer ausgewogenen Altersstruktur in der Gesamtbevölkerung der Samtgemeinde.

Die Bürger könnte man besser in politische Entscheidungen einbinden, indem...

...man erreicht, das Interesse der Bürger zu steigern, an öffentlichen Gremiensitzungen teilzunehmen.

Mein größter politischer Erfolg war...

...seit über 30 Jahren verwaltungsseitig neutral und vertrauensvoll mit allen in der Samtgemeinde vertretenen politischen Parteien zusammengearbeitet zu haben.

Meine Fehlentscheidung, die mich am meisten ärgert...

...ist, versucht zu haben, eine Tanne beim Fällen wegzustoßen, mit dem Ergebnis eines zertrümmerten Unterschenkels.

Facebook und andere soziale Medien sind für mich...

...nicht das Wichtigste im Leben.

Was ich schon immer einmal machen wollte...

...sind eine Ballonfahrt und ein Fallschirmsprung.

Mein politisches Vorbild ist...

...nicht auf eine bestimmte Person einzugrenzen, sondern bezieht sich auf vernünftige politische Umsetzungen.

In einem Satz. Bitte antworten Sie auf diese Fragen:

Sollte Fliegen teurer werden?

Wenn Fliegen teilweise günstiger ist als mit der Bahn zu fahren, passt etwas nicht mehr und bestätigt Handlungsbedarf.

Brauchen wir eine Frauenquote?

Die Antwort steht seit bereits 70 Jahren im Grundgesetz, leider ist die Realität immer noch eine andere.

Wie kann man Menschen für Kommunalpolitik begeistern?

Ausreichend zur Verfügung stehende finanzielle Ressourcen, mit der Möglichkeit wirklich zukunftsorientiert gestalten zu können, würde die Kommunalpolitik wieder interessanter und spannender machen.

Zur Person

Ehrenämter...

langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr und im Sportverein. Hier über viele Jahre hinweg als 2. Vorsitzender.

Hobbys...

Fitnesssport, Fahrradfahren, Saxofonspielen sowie Haus und Garten.