Verwaltungsvorgaben verzögern Arbeiten in der Asse

Wer wissen möchte, warum es bei der Rückholung des Atommülls aus der Asse so schleppend vorangeht, konnte am Freitag während der Sitzung der Asse-2-Begleitgruppe Antworten erhalten. Mehr als zwei Jahre dauert es beispielsweise, bis eine Genehmigung vorliegt, um eine Kamera auszutauschen, die in...