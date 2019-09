Unbekannte zerkratzen fünf Autos im Stadtgebiet Wolfenbüttels

Wolfenbüttel. Die Autos wurden in der Zickerickstraße, in der Frankfurter Straße, Lohenstraße und Wallstraße zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerkratzten unbekannte Täter im Stadtgebiet laut Polizeiangaben den Lack von fünf Autos. Betroffen waren ein Ford Focus in der Zickerickstraße, ein Toyota Verso, ein Skoda Fabia und ein Mercedes jeweils in der Frankfurter Straße sowie ein VW Touran in der Lohenstraße.

Gesamtschaden ist noch unklar

Zudem wurde noch am Donnerstag, zwischen 8.30 Uhr und 16.30 Uhr, der Lack eines in der Wallstraße parkenden VW Tiguan zerkratzt. Zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter (05331) 9330.