Wolfenbütteler danken Künstlern mit Rosen

Etwa 10.000 Besucher kamen zuletzt zu den Wolfenbütteler Kulturnächten. Mit einer ähnlichen Besucherzahl rechnet Organisatorin Dagmar Steffenhagen auch am Samstag, 21. September, zur inzwischen zehnten Kulturnacht in Wolfenbüttel. 2001 fing es ganz bescheiden an. Inzwischen treten an 53...