Drei Männer stehlen Smartphones aus Wolfenbütteler Shop

Aus einem Handyshop an der Langen Herzogstraße in Wolfenbüttel stahlen Unbekannte drei Smartphones. Laut Polizei betraten drei Männe das Geschäft am Freitag gegen 16 Uhr. Nach einem freundlichen Gruß habe jeder der drei ein Handy aus der Auslage genommen. Anschließend hätten die drei den Laden...