Cremlingen. Randalierer waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Cremlingen unterwegs. Ein Pkw-Anhänger wurde umgeworfen.

Unbekannte randalieren in Cremlinger Kita

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren in Cremlingen, Wanneweg, offenbar Randalierer unterwegs. Laut Polizeiangaben wurde ein geparkter PKW-Anhänger umgeworfen. Hierdurch wurde der Aufbau beschädigt und es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

Auf Kitagelände randaliert

Weiterhin gelangten der oder die Randalierer auf das Gelände der Kindertagesstätte. Hier wurden verschiedene Spielgeräte, Rutsche und Klettertürme, ebenfalls umgeworfen. Ob hier Sachschaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise: (05331) 9330.