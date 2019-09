Unfall in Wolfenbüttel: 11.000 Euro Schaden

An der Einmündung Ludwig-Richter-Straße und Dietrich-Bonhoeffer-Straße ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiangaben übersah ein 79-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen das vorfahrtsberechtigte Auto eines 67-jährigen Fahrers, der auf der Ludwig-Richter-Straße in Richtung Cranachstraße unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß wurden die Autos erheblich beschädigt – Sachschaden etwa 11.000 Euro.