Wolfenbüttel. Während der Unfallaufnahme war der Busfahrer zwischenzeitlich nicht am Platz – diese Situation nutze ein dreister Dieb in Wolfenbüttel aus.

Dreister Dieb stiehlt in Wolfenbüttel Geldbörse bei Unfall

Ein bisher unbekannter Dieb hat am Montag während einer Unfallaufnahme die Wechselgeldbörse eines Busfahrers in Wolfenbüttel gestohlen. Nach Angaben der Polizei war ein Linienbus zwischen 12.20 und 13.00 Uhr auf der Bahnhofstraße auf Höhe Schulwall an einem Unfall beteiligt gewesen. Während der Unfallaufnahme sei der Busfahrer zwischenzeitlich auch außerhalb des Busses gewesen. Dies habe ein unbekannter Täter ausgenutzt, um die Geldbörse mit dem Wechselgeld vom Fahrersitz zu stehlen. Die Polizei bittet unter der (05331) 9330 um Hinweise.