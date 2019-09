Grüne Kreuze in Wolfenbüttel als Mahnmale der Landwirtschaft

Landwirte aus der Region haben vor einigen Tagen grüne Kreuze an ihren Feldern aufgestellt. So sind zum Beispiel bei Apelnstedt und an der anschließenden Kreuzung Richtung Sickte und Hötzum Kreuze am Feldrand aufgestellt worden. Gestern wurden auch in der Samtgemeinde Oderwald mehrere grüne Kreuze...