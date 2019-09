Thomas-Cook-Pleite verunsichert Wolfenbütteler Reiselustige

Die Thomas Cook-Pleite lässt in Wolfenbütteler Reisebüros die Telefone klingeln. Vor allem in der Derpart-Filiale fragen viele verunsicherte Kunden und Reisewillige an. Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Büroleiter Thorsten Siems, der für die Filialen in Wolfenbüttel und Wolfsburg zuständig ist,...