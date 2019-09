Liborius will Bürgermeister der Samtgemeinde Sickte werden

Reiner Liborius will sich um das Amt des Bürgermeisters in der Samtgemeinde Sickte bewerben. Derzeit holt er 130 Unterstützungsunterschriften ein, die er benötigt, um als parteiloser Einzelbewerber bei der Wahl am Sonntag, 1. März 2020, antreten zu können. „Ich möchte aus einer sehr guten Verwaltung eine noch bessere machen“, hat sich der 59-Jährige auf die Fahne geschrieben. Die Bürger in der Samtgemeinde Sickte kennen ihn schon seit...