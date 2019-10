Zusammenstoß mit Auto: Fahrradfahrerin in Wolfenbüttel verletzt

Wolfenbüttel. Die 46-jährige Radfahrerin musste in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Schaden.

Eine 54-jährige Autofahrerin hat am Freitag gegen 11.27 Uhr beim links Abbiegen von der Straße Grüner Platz in die Straße Am Roten Amte eine Fahrradfahrerin übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die vorrangberechtigte 46-jährige Radfahrerin leicht.

Wie die Polizei am Samstag berichtet, befuhr die 46-Jährige den dortigen Fahrradweg aus Richtung Neuer Weg kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Str. Durch den Unfall musste sie in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad sowie am verursachenden Pkw entstand laut der Polizei ein leichter Sachschaden.