Personalwechsel im Niedersächsischen Forstplanungsamt

Nach mehr als 25 Jahren im Dienste des Niedersächsischen Forstplanungsamtes (NFP) in Wolfenbüttel verabschiedet sich Dezernatsleiter Volker Stüber in den Ruhestand. Übernehmen wird Marc Overbeck. Dieser wechselt aus der Betriebsleitung der Niedersächsischen Landesforsten in Braunschweig nach...