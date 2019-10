Wolfenbüttel: 13-jähriges Kind angefahren und schwer verletzt

Das Kind wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.

Ein 13-jähriges Kind ist am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben beabsichtigte das Kind die Landesstraße 614 aus Richtung der Straße Kolonie zu Fuß zu überqueren, um dann die dortige Bushaltestelle zu erreichen.

Kind wird auf Straße geschleudert

Eine 24-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Auto die Landesstraße aus Richtung Salzgitter in Richtung Wolfenbüttel befuhr, erkannte das Kind offensichtlich zu spät, so dass es frontal vom Auto erfasst und dann auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Das Kind wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.