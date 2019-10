Muss neuer Brunnen in Wolfenbüttel wieder abgerissen werden?

Auf großes Interesse bei der Bevölkerung stieß die jüngste Sitzung des städtischen Bauausschusses. Die Mitglieder dieses Ausschusses hatten auch über einige in der Öffentlichkeit umstrittene Themen zu entscheiden. Defekter Zierbrunnen an der Okerstraße: Der 2017 fertig gestellte Zierbrunnen neben dem Bayrischen Hof am Eingang der Okerstraße ist undicht, obwohl er schon repariert worden ist. Zwischen der Baufirma und der Stadt als...