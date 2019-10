Ein „Spät-Hippie“ ist Antiquar am Wolfenbütteler Kornmarkt

Christoph Hoffmann betreibt seit Mitte der 1990er Jahre ein Antiquariat am Wolfenbütteler Kornmarkt. In Zeiten des Internets wirkt sein Laden nahezu exotisch. Wer ein Buch über Schwerter und Dolche Indonesiens sucht, sollte bei ihm vorbeischauen. Wer wissen möchte, wie sich Spardosen in den...