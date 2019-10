Fahrer flüchtet in Wolfenbüttel – Alkotest ergibt 2,31 Promille

Ein Autofahrer hat nach Polizeiangaben am Dienstag, 29. Oktober, 6.45 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Jahnstraße in Wolfenbüttel geparkten Wagen touchiert und dabei den linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallfahrer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schadens in Höhe von zirka 800 Euro zu kümmern.

Eine Zeugin konnte das Kennzeichen des Autos ablesen, so dass der Fahrer von den eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte, so die Polizei weiter. Die Beamten hätten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 30-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher festgestellt. Der Alkoholtest habe den Wert von

2,31 Promille ergeben.

Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an, heißt es abschließend im Polizeibericht.