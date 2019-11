Prozess gegen angeblichen Automatensprengmeister von Wolfenbüttel

Im Landgericht Braunschweig wird am Montag der Prozess gegen einen 29-jährigen Mann fortgesetzt, der gemeinsam mit einer Bande aus den Niederlanden vor gut anderthalb Jahren in Wolfenbüttel zwei Geldautomaten der Commerzbank gesprengt haben soll. Die Beute: 337.840 Euro. An diesem Prozesstag soll...